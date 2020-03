Coronavirus, operativo il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale

La complessa situazione generata dalla diffusione del Coronavirus e i recenti provvedimenti assunti dal Governo per il contenimento e il contrasto vedono anche il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, al pari degli altri consorzi presenti sul territorio nazionale, farsi carico delle proprie responsabilità nei confronti della collettività e, in questa fase della stagione, del mondo agricolo in particolare, che necessità del servizio di fornitura di acqua per l’irrigazione operativo al 100%.

Il Consorzio, pertanto, conferma la piena operatività (sia tecnica sia amministrativa) e assicura che a tutte le richieste sarà dato opportuno riscontro, compatibilmente con la situazione contingente e la conseguente organizzazione del lavoro, nel pieno rispetto delle disposizioni governative.

"Abbiamo messo in pratica con scrupolo tutto quanto era nelle nostre facoltà, sia internamente sia esternamente – spiega Alberto Asioli, Presidente del consorzio di bonifica della Romagna Occidentale – Già da alcuni giorni abbiamo attivato lo smart work per quelle mansioni che sia tecnicamente sia logisticamente lo permettevano. Ovviamente garantendo tutti quei servizi di ricevimento al pubblico. Ricevimento che avviene solo su appuntamento, per evitare qualsiasi forma di assembramento". Per quanto riguarda le attività in campagna, sta proseguendo tutto in maniera regolare, anche perché il nostro lavoro si connota come “servizio pubblico essenziale”. Attualmente siamo molto impegnati per l’attività irrigua, dovendo fare fronte a un lungo periodo di siccità, e i nostri tecnici sono tutti operativi a vigilanza del territorio".