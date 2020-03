Coronavirus, operatore del Ravenna Medical Center positivo: è in isolamento

La direzione del Ravenna Medical Center, day surgery con Poliambulatorio, lunedì ha richiesto all’Ausl Bologna, in via precauzionale, di effettuare accertamenti su un operatore che presentava sintomatologia sospetta al virus Coronavirus. L'esito del tampone, effettuato e pervenuto nel pomeriggio di giovedì, ha confermato la positività dell’operatore, che già dal 6 marzo è in condizioni stabili presso il domicilio di Bologna.

Il reparto e le aree di pertinenza dell'operatore sono stati messi sotto controllo e isolati dalla direzione sanitaria e si sta provvedendo all’igienizzazione e sanificazione. Si stanno inoltre effettuando i necessari controlli sui pazienti e sul personale sanitario entrato in contatto con l’operatore.