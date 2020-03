Coronavirus, parte una raccolta fondi per l'ospedale: "Ma attenti ai truffatori"

Anche per l'ospedale di Ravenna, come già per altri nosocomi italiani, martedì mattina è stata lanciata una raccolta fondi. "In un momento di difficoltà come questo, crediamo che ognuno di noi debba dare il suo contributo in favore di chi si sta spendendo per la salute di tutti gli italiani - spiegano gli organizzatori Falco Caponegro e Samuele De Luca - L'emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario. Sulla scia di altre raccolte fondi organizzate per il sostegno di numerosi ospedali italiani, ho deciso insieme a un gruppo di amici di organizzare una raccolta fondi per l'ospedale di Ravenna". La raccolta fondi è raggiungibile a questo link.

Ma attenti alle truffe: la Direzione aziendale dell'Ausl Romagna rivolge un sentito ringraziamento ai cittadini che si stanno facendo avanti per offrire contributi e donazioni per le strutture sanitarie. Di fronte a tali offerte, e anche, per contro, al fine di evitare truffe, si ribadiscono le modalità ufficiali per effettuare donazioni in denaro all’Ausl (per qualsivoglia circostanza). E’ possibile utilizzare le seguenti coordinate bancarie: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT34W0306913298100000300064 - Tesoreria AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA AREA FORLI, precisando nella causale una eventuale motivazione per la donazione, oppure utilizzare il modulo e le modalità riportate sul sito dell'Ausl Romagna.

Con l’occasione si precisa che l’azienda non ha mai inviato, e non invia, persone al domicilio per richiedere donazioni e invita a diffidare, o quantomeno a verificare bene la natura di altri soggetti che, anche online, sostengono di raccogliere denaro a favore degli ospedali per il Coronavirus. Eventuali iniziative illegali che fossero verificate saranno perseguite con la massima decisione.