Coronavirus, per reagire Coldiretti lancia la campagna "Mangiare Italiano"

"L'Italia è in un momento difficile: il nostro territorio provinciale vive un momento difficile, tutto viene messo in discussione, ma è proprio nel nostro cibo, nelle nostre tradizioni e nell'ospitalità contadina che si può ritrovare la normalità". Questo il messaggio lanciato da Coldiretti con la 'campagna per la campagna' "#MangiaItaliano", avviata proprio per ripartire tutti insieme - cittadini, consumatori, imprenditori, famiglie - dall'agricoltura di qualità e dai sui valori, quelli della ruralità che è sinonimo di salute, genuinità, semplicità e bellezza.

“Tutti noi – afferma il presidente di Coldiretti Ravenna, Nicola Dalmonte - sappiamo qual è il cibo buono e il 'cibogiusto', ossia il cibo di cui conosciamo origine e produttore. Per questo invitiamo le nostre comunità a mangiare italiano e mangiare locale, a rifornirsi in tutta tranquillità nei punti vendita della rete degli agricoltori di Campagna Amica, dalle aziende agricole ai nostri mercati che sono sempre aperti e dove è sempre garantita certezza dell'origine e sicurezza alimentare. Allo stesso tempo invitiamo cittadini e turisti a non rinunciare a pranzi, cene o vacanze negli agriturismi, i luoghi più sicuri di tutti perché spesso situati in zone isolate e incontaminate della nostra bella campagna e in strutture familiari lontane dagli affollamenti, con un numero contenuto di coperti e posti letto".

"Gli agriturismi non sono solo un luogo dove mangiare e pernottare – aggiunge il Direttore di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini - sono anche un importante veicolo che il nostro territorio usa per farsi conoscere da chi viene da fuori e proprio attraverso il nostro agroalimentare e le nostre campagne, proprio grazie all'ospitalità contadina, scopre realtà preziose e nascoste dell’Italia".