Coronavirus, rimandato al 2021 il “Trittico di Romagna”

Il protrarsi dell’emergenza Coronavirus ha praticamente annullato tutte le manifestazioni podistiche di marzo, aprile e maggio, ma c’è il timore che anche la stagione estiva subisca delle decurtazioni. A farne le spese sono state anche le manifestazioni in calendario per la dodicesima edizione del “Trittico di Romagna”, che tradizionalmente cadono tra aprile e maggio.

La comunicazione congiunta è stata divulgata dal Gruppo Sportivo Lamone Russi, organizzatore della “44^ Maratona del Lamone”, dalla Podistica Avis Castelbolognese, promotrice della “39^ 50 Km di Romagna”, e 100 Km del Passatore Asd, fondatrice dell’omonima “100 Km del Passatore”. Le edizioni delle tre classiche romagnole di gran fondo slitteranno direttamente al prossimo anno, la 42 km il lunedì di Pasqua, quindi sempre il 5 aprile, la 50 Km il 25 aprile, mentre la Firenze-Faenza con ogni probabilità l’ultimo weekend di maggio.

Tutte hanno comunicato di tener valide le preiscrizioni direttamente per la prossima stagione, senza spese di segreteria. Di conseguenza verrà procrastinato al 2021 il “12° Trittico di Romagna”, fondato dai 3 club, che premia tutti gli atleti, lo scorso anno furono ben 272, finisher di ciascuna gara. Un evento così imprevedibile ha mandato in fumo tanti mesi di lavoro, ma i volontari romagnoli e toscani non si scoraggiano, e nonostante tutto metteranno in campo energie ancora maggiori per un 2021 ricco di soddisfazioni.

Nella loro lunga storia le tre manifestazioni, che vantano ammiratori non solo in Italia ma da tutto il Mondo, non avevano mai subito un’interruzione. Infine l’esortazione che tutti gli italiani e le Istituzioni stanno sollecitando è quella di rimanere a casa per sconfiggere al più presto la pandemia, continuando però ad allenarsi in modo alternativo.