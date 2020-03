Tra i casi positivi al Coronavirus c'è anche un agente della Polizia locale

Tra i 22 nuovi casi di Coronavirus individuati nella provincia di Ravenna c'è anche un agente della Polizia locale di Ravenna. L'uomo si trovava in isolamento domiciliare già da oltre una settimana perchè mostrava alcuni sintomi che facevano pensare al contagio. Le condizioni dell'uomo, residente nel forese, attualmente non desterebbero preoccupazioni. Nel comando della Polizia locale sono già state attivate le misure del caso: come l'isolamento domiciliare di alcuni agenti che avevano lavorato a stretto contatto con lui. Da quanto si apprende, comunque, l'agente avrebbe contratto il virus altrove. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola lunedì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.