Coronavirus, Popolo della Famiglia: "Quattro proposte per aiutare le famiglie"

"In queste ore in cui si è ufficializzata la scelta di rendere tutto il territorio italiano zona rossa per l’emergenza Coronavirus, come Popolo della Famiglia proponiamo al sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi e alla maggioranza di centrosinistra che governa l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina quattro proposte praticabili e concrete per arginare il prima possibile la crisi sanitaria e sostenere famiglie e imprese”. A lanciare l'idea è Mirko De Carli, consigliere comunale del Popolo della Famiglia a Riolo Terme.

Le quattro proposte si declinano in questi termini: "Screening immediato degli anziani e disabili non autosufficienti e privi di assistenza familiare per garantire un sostegno diretto in questo periodo di quarantena; introduzione di un’integrazione reddituale per le mamme che decidono di assentarsi dal lavoro per seguire i propri figli in questo periodo di chiusura scolastica evitando il rapporto nonno-nipote, facendo sì che non ci sia una riduzione di capacità reddituale delle famiglie in questo periodo emergenziale; introduzione di un vero e proprio reddito di maternità di 300 euro per le donne incinte affinché possano affrontare con serenità e possano sostenere tutti i controlli necessari per portare a termine con tutte le precauzioni necessarie i figli che portano in grembo; cancellazioni delle addizionali comunali per le imprese del territorio affinché si possa aprire un tavolo con Regione e Governo per cancellazione per il 2020 del pagamento dell’Iva e dell’Irap. Queste misure, adottate con spirito di unità tra maggioranza ed opposizione, possono essere davvero uno strumento efficace per reagire con fermezza e concretezza a questa drammatica emergenza".