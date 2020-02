Proroga della chiusura delle scuole? In Regione ci stanno pensando. L'assessore alla Sanità: "E' probabile"

Ancora non ci sono decisioni ufficiali ma "mi pare molto probabile che la chiusura delle scuole possa essere prorogata per un'altra settimana", è quanto commenta l'assessore alla Sanità Sergio Venturi. Rispondendo alle domande dei giornalisti ha spiegato: "Una volta che hai chiuso credo che chiudere per una settimana sola avrebbe poco senso" dal punto di vista sanitario. La previsione, a margine di una conferenza stampa tenuta mercoledì pomeriggio sul coronavirus, e' dell'assessore alla sanita' dell'Emilia-Romagna Sergio Venturi, che venerdi' cederà però l'incarico al nuovo assessore Raffaele Donini.