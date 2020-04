Riapre il mercato alimentare: sarà allestito nello stadio e si entrerà coi tornelli

Alle 8.30 di mercoledì 22 aprile sarà riaperto il mercato di piazza Zaccagnini/via Sighinolfi, limitatamente alle attività di vendita di generi alimentari (e a esclusione di quelle di somministrazione) nel rispetto delle prescrizioni regionali, che autorizzano i mercati alimentari solo qualora siano all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati e a condizione che l’accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Per realizzare queste condizioni si è quindi deciso di allestire il mercato nell’area recintata all’interno dello stadio Benelli, precisamente nello spazio tra la recinzione e il retro delle tribune. L’accesso dei clienti sarà regolamentato ai tornelli di ingresso allo stadio, lato piazza Zaccagnini/via Sighinolfi, in modo che non si creino assembramenti e vengano rispettate le distanze di sicurezza. La prima giornata di riapertura sarà appunto mercoledì, mentre sabato 25 il mercato sarà chiuso. Si continuerà poi con le consuete aperture del mercoledì e del sabato.

“L’atto che formalizza la riapertura del mercato – dichiara il sindaco Michele de Pascale - sarà ufficialmente deliberato dalla giunta martedì 21 aprile, ma nel frattempo, attraverso le rispettive associazioni di categoria, abbiamo informato i circa venti operatori interessati. Grazie alla collaborazione tra gli assessorati al Commercio e allo Sport è stato possibile giungere a questa soluzione, che ha sfruttato la felice vicinanza dello stadio Benelli, in grado di fornire le condizioni logistiche necessarie per la riapertura. Ringrazio gli operatori alimentari del mercato e le loro associazioni che, messi nelle condizioni opportune per farlo, tornano a offrire un servizio fondamentale per la cittadinanza. Se opportunamente gestiti, i mercati all'aperto possono addirittura garantire condizioni di maggiore sicurezza rispetto agli spazi al chiuso”.