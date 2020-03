Coronavirus, ridotte le corse degli autobus: gli orari aggiornati

In osservanza delle direttive dettate dalle ordinanze della Regione Emilia-Romagna e su indicazione degli Uffici del Comune di Ravenna, Mete (Start Romagna) ha messo a punto le variazioni che interesseranno il servizio di trasporto pubblico locale sul servizio urbano e suburbano di Ravenna. I provvedimenti entreranno in vigore giovedì 26 marzo, in ottemperanza al dpcm del 22 marzo, e avranno validità fino al 3 aprile prossimo.

Detti provvedimenti pur prevedendo la riduzione delle corse, dato il limitato utilizzo e nell’intento di un corretto impiego delle risorse pubbliche, vedranno il mantenimento del servizio anche se in forma ridotta assimilabile a quello dei servizi festivi. Il servizio è soppresso la domenica. Il traghetto sarà normalmente in funzione da lunedì a sabato, con termine del servizio alle 20, ma verrà soppresso la domenica. Non si esclude nei prossimi giorni l'adozione di ulteriori misure a seguito di richieste da parte delle Autorità Competenti.

Corse sospese nei giorni festivi

- Linea 1: servizio festivo con corsa P.Fuori 7:05 > Ravenna FS 7:25

- Linea 2: servizio sospeso

- Linea 3: servizio festivo fino a San Bartolo con corse v.Cicognani 6:48> San Bartolo 7:19 e San Bartolo 7.24 > v. Cicognani 8:04

- Linea 4: servizio festivo

- Linea 5: servizio sospeso

- Linea 8: servizio sospeso

- Linea 18: servizio festivo con corsa B.go Montone 7:09 > Enichem 7:36

- Linea 30: servizio feriale con soppressione corse Ravenna FS 11:52

- Linea 70: servizio festivo con corsa Fornace Zarattini 6:57 > Marina di Ravenna 7:40 (no potenziamento dal 12/4)

- Linea 75: servizio sospeso

- Linea 80: servizio festivo con corse Ravenna FS 6.34 > Lido Adriano 6:58 e Lido Adriano 6:58 > Ravenna FS 7:27

- Linea 90: servizio festivo del 12/4 ma con alcune variazioni:

Corse aggiunte: Maroncelli FS 6:05 > C.Borsetti 6:37 + C.Borsetti 6:44 > Ravenna FS 7:20

Maroncelli FS 7:30 > Bunge 7:47 + Bunge 7:47 > Ravenna FS 8:04

Maroncelli FS 11.50 > C.Borsetti 12:22 + C.Borsetti 12:35 > Ravenna FS 13:11

Maroncelli FS 16:44 > Bunge 17:01 > Bunge 17:01 Ravenna FS 17:22

Corse variate: Maroncelli FS 18:15 posticipo 18:25 e ritorno da C.Borsetti 18:53 posticipo 19:03

- Linea 145: servizio feriale con soppressione corse Ravenna FS 9:00 > Sant'Antonio 9:17 e Sant'Antonio 9:20 > Ravenna FS 9:40 + Ravenna FS 14:05 > Sant'Antonio 14:25 e con le seguenti modifiche di orario:

Ravenna FS 13:10 anticipo alle 13.00 e relativo ritorno

- Linea 150: servizio sospeso

- Linea 158: servizio sospeso

Traghetto di Porto Corsini

Nei giorni feriali: inizio servizio a Porto Corsini ore 5.30, termine servizio a Porto Corsini ore 20.00. Domenica 29 marzo servizio soppresso.

Cervia

Restano attive dal lunedì al sabato (no festivi) le seguenti linee e corse:

- Linea 201 - Cervia > Tagliata > Pinarella > Cervia > Terme > Milano Marittima > Savio Cervia > Milano Marittima. Corse h. 8.30/9.45 – h. 11.30/12.46 – h.14.45/16.00 –h. 17.00/18.16. Totali 4 corse.

- Linea 251 – “Forese” Cervia > Castiglione di Ceria > Cannuzzo > Pisignano > Montaletto > Villa Inferno > Cervia. Corse h.6.30/7.10 h.7.10/7.52 h.13.10/13.48. h14.00/14.35 h.18.15/18.50. Totali corse n.5.

Servizio urbano di Faenza

Il riferimento è il servizio feriale estivo con alcune corse eliminate:

- Linea 1: servizio feriale estivo integrale

- Linea 2: servizio feriale estivo con soppressione delle seguenti corse da FS delle 9.22-10.22-11.22-12.22-15.22-16.22-18.22 e da Maioliche alle 9.34-10.34-11.34-12.34-15.34-16.34-18.34

- Linea 191: servizio già sospeso

- Linea 193: servizio già sospeso

- Linea 194: servizio già sospeso

- Linea GreenGoBus A: orario estivo

- Linea GreenGoBus B: attuale orario, ma con sospensione del servizio dalle 18,30 alle 19,30 (dal lunedì al venerdì) e dalle 17 alle 19,30 al sabato

Servizio extraurbano Start Romagna

Per i giorni feriali viene applicato il servizio festivo: tutte le linee con eccezione delle linee 149 e 156 non prevedono servizio nelle giornate festive e quindi il servizio è soppresso per tutte le altre linee (140-141-154-155-157-159-161-162-163-176-180-182-183-187-190):

- Linea 149: nei giorni feriali il servizio Festivo; nei festivi solo il servizio turnisti (3 coppie di corse)

- Linea 156: nei giorni feriali servizio Festivo; nei festivi solo il servizio turnisti (3 coppie di corse)

Servizio extraurbano Coop Riolo Terme - Sac - Coerbus (compresi servizi urbano Lugo e Riolo Terme)

Per i giorni feriali il riferimento è il servizio feriale non scolastico con eliminazione di corse nelle ore di morbida, per i festivi è soppresso integralmente:

- linea urbana Riolo Terme 55-56 (Riolo Terme): già soppresse in quanto scolastiche

- linea 195 (Coopriolo): vengono mantenute solo le seguenti corse feriali: Riolo/RA 4.30/5.36 (anche festivi), 12.21/13.27 (anche festivi), 14.23/15.44, 20.30/21.36 (anche festivi); Casola/faenza 5.55/6.43, 6.40/7.35, 12.00/13.04, 13.04/13.54, 16.35/17.25, 18.35/19.25; Riolo/Faenza 8.20/8.54; RA/Riolo 6.10/7.20 (anche festivi), 14.10/15.22 (anche festivi), 16.50/18.28, 22.10/23.20 (anche festivi); Riolo/Casola 6.16/6.37; faenza/Casola 7.40/8.30, 12.10/13.00, 13.50/14.40, 14.30/15.17, 17.45/18.35,19.30/20.20

- linea 189 (Coopriolo): vengono mantenute solo le seguenti corse feriali: Tredozio/faenza 6.50/7.40, 14.50/15.35, 17.45/18.38; Faenza/Tredozio 7.45/8.35, 13.50/14.35, 18.45/19.30

- linee 196 e 197 (Coopriolo): già soppresse in quanto scolastica

- linea 198 (Coopriolo): vengono mantenute solo le seguenti corse feriali: Casola/Imola 6.50/7.43; Riolo/Imola 12.35/12.58, 16.55/17.28; Imola/Riolo 7.43/8.13, 13.45/14.13, 17.31/18.06

- linea 199 (Coopriolo): vengono mantenute solo le seguenti corse feriali: Fognano/Faenza 6.15/6.45, 12.35/13.06, 18.35/19.03; S.M.Gattara/Faenza 7.40/8.33; S.M.Gattara/Fognano 14.11/14.33; Faenza/S.M.Gattara 6.45/7.38, 13.14/14.10; Faenza/Fognano 11.58/12.28, 18.03/18.35

- linea 201 (Sac): servizio non scolastico con eliminazione delle corse Cervia/Tagliata/Cervia delle 10.00/10.25 e Cervia/MMarittima/Cervia 10.25/11.16.

- linea 251 (Sac): servizio non scolastico con eliminazione delle corse Cervia/Pisignano/Cervia delle 11.30/12.10 e 15.10/15.48.

- linea 166/167 (Zaganelli-Coerbus): eliminazione totale della linea (eliminazione delle corse del martedì e venerdì S.Pancrazio/Russi delle 8.45/9.15 e 15.10/15.48).

- linea 181 (Zaganelli-Coerbus): servizio non scolastico con eliminazione delle corse S.M.Fabriago/Lugo delle corse 15.50/16.42 del mar e ven e corse Lugo/S.M.Fabriago delle 18.10/19.03 del mar e ven

- linea 184 (Zaganelli-Coerbus): già soppressa in quanto scolastica

- linea Mercabus Lugo (Zaganelli/Manenti-Coerbus): eliminazione totale della linea (gia soppressa)

- linea 151 (Gamberini): servizio non scolastico con eliminazione delle corse Villa Prati/Ravenna delle 7.25/8.10 e Ravenna/Villa Prati 11.00/11.50.

- linea 185 (Riccibus): eliminazione totale della linea (eliminazione delle corse Bagnara/Lugo delle 8.20/8.40 e Lugo/Bagnara 8.40/9.00).

- linea 188 (Riccibus): eliminazione totale della linea (eliminazione delle corse Bagnara/Faenza delle 9.00/9.35 e 11.40/12.15 e Faenza/Bagnara 9.35/10.10 e 12.15/12.50).

- linea 178 (Pollini): eliminazione totale della linea (eliminazione delle corse Lavezzola/Lugo delle 9.00/9.48 e 11.00/11.48 e Lugo/Lavezzola 10.00/10.46 e 12.00/12.46).

- linea 179 (Pollini): già soppressa in quanto scolastica

- linea 147 (Rossi): servizio non scolastico con eliminazione delle corse Ravenna/Cesena delle 11.00/11.50 e Cesena/Ravenna delle 18.15/19.07.

- linea 177 (Coopriolo-Zaganelli): servizio feriale con eliminazione solo delle corse Faenza/Lavezzola 18.50/19.59 e Lavezzola/Faenza 20.26/21.36.

