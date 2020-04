Coronavirus, rinviati lo "Slalom Brisighella-Monticino" e "Motori e Pennelli"

Il Team Top Driver di Faenza, come previsto a causa del protrarsi dell'epidemia del Coronavirus, si vede costretto a rinviare a data da destinarsi le manifestazioni previste per il mese di maggio.

In particolare si tratta dello Slalom Brisighella-Monticino previsto per il 10 maggio e di Motori e Pennelli a Faenza, inizialmente in programma per il 31 maggio. Le nuove date saranno comunicate appena possibile

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Resta confermato invece per il 19 luglio il raduno per auto storiche Antica Faenza-Brisighella da Vivere, con arrivo a Fognano.