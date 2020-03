Coronavirus, il Governo conferma: scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo

Ora è ufficiale: le scuole di tutta Italia resteranno chiuse fino al 15 marzo. E' la decisione assunta dal Governo per cercare di far fronte all'emergenza Coronavirus. Lo stop riguarda le scuole e le Università di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale, dunque non più solo nelle zone rosse. Adesso la decisione del Governo è ufficiale ed è stata comunicata in diretta da Palazzo Chigi dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Per le lezioni si dovrà procedere con l'attivazione e l'implementazione della didattica online a distanza, meccanismi utili a salvare l'anno scolastico anche con questa sospensione temporanea. Gli alunni non entreranno in classe fino al 15 marzo. A motivare la decisione, come spiegato da Conte, è stata l'attuale situazione epidemiologica del Coronavirus, che rischia di mandare in sovraccarico il sistema sanitario con particolare riferimento alle terapie intensive. Se sarà superata la situazione emergenziale si tornerà in aula da lunedì 16 marzo.

"Non è stata una decisione semplice, spero che i miei alunni tornino presto a far lezione - ha commentato il ministro Azzolina - abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico-scientifico e abbiamo deciso prudenzialmente di sospendere e attività didattiche al di là della zone rossa". Per l'Emilia Romagna si tratta della terza settimana di chiusura delle scuole. "Una decisione senza precedenti, ma la priorità è la salute pubblica", commenta il presidente dell’associazione nazionale Presidi Antonello Giannelli.