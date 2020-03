Coronavirus: spesa, farmaci a domicilio e altri servizi a sostegno dei cittadini in difficoltà

Sostenere le persone fragili è il primo obiettivo dei tanti servizi messi in moto sul territorio ravennate da Comuni, associazioni e imprenditori per rispondere all'emergenza Coronavirus. Purtroppo sono molti i cittadini anziani, i malati e le famiglie in difficoltà di fronte a questa crisi e per questo si sono attivate un po' in tutta la provincia delle iniziative solidali che prevedono la consegna a domicilio di spesa e medicinali, così come servizi di assistenza e sostegno psicologico per chi deve affrontare un periodo di quarantena e per chi soffre a causa dell'isolamento.

Attraverso questa guida ai servizi per anziani, persone fragili e famiglie in difficoltà passiamo in rassegna i tanti progetti avviati.

Spesa a domicilio

Tanti i servizi di spesa a domicilio attivati in tutta la Provincia. Oltre alle consegne a domicilio effettuate dalle aziende del territorio, sono attivi i servizi offerti dai Comuni di Faenza, Riolo Terme, Brisighella, Casola Valsenio e Castel Bolognese, mentre a Lugo ci sono le attività di consegna coordinate dal Consorzio AnimaLugo.

Per affrontare l'emergenza alimentare, a Ravenna gli agricoltori del Mercato Contadino Coperto aderenti alla rete a km zero di Campagna Amica, lanciano l’iniziativa “Spesa sospesa del contadino a domicilio”. I produttori agricoli si sono attrezzati per consegnare la spesa a domicilio sul territorio urbano di Ravenna (per prenotare la consegna del mercoledì occorre contattare il 3478638450 il lunedì dalle 10 alle 13, anche via Whatsapp; per prenotare la consegna del sabato contattare il numero sopraindicato il giovedì, sempre dalle 10 alle 13). Gli stessi agricoltori invitano i cittadini che ricevono la spesa a casa a donare un bene alimentare alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza del “caffè sospeso”. In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentari.

Nei Comuni della Bassa Romagna persone anziane sole e prive di rete famigliare possono contare su spesa a domicilio, buoni spesa, fornitura di beni di prima necessità e trasporto verso i luoghi di cura. Inoltre si attiva la fornitura della spesa "post pagata" consegnata a domicilio, una misura che risponde all'esigenza di tante persone che si trovano momentaneamente prive di liquidità. I volontari della Protezione Civile, su indicazione dei Servizi Sociali, provvederanno alla consegna della spesa in confezioni standard contenenti il fabbisogno alimentare per una settimana del valore di 25 euro per ogni componente il nucleo famigliare.

Fondo per la spesa per cittadini in difficoltà

Il Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi garantisce ai cittadini che ne hanno la necessità di usufruire del fondo speciale per l’acquisto di generi alimentari. Le richieste dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità telefonica. Si può telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì anche dalle 15 alle 17. I numeri a disposizione:

0544485521 riservato ai residenti nelle zone di Ravenna centro, Piangipane, Mezzano, Sant’Alberto (area territoriale 1);

0544485570 riservato ai residenti nelle zone di Ravenna sud, San Bartolo, Ponte Nuovo, Madonna dell’Alberto, Fosso Ghiaia, Savio di Ravenna, Villanova di Ravenna, Borgo Montone, San Marco, Classe (area territoriale 2);

0544485620 riservato ai residenti nelle zone dei lidi e nel quartiere Darsena (area territoriale 3);

0544485763 riservato ai residenti nelle zone di San Pietro in Vincoli, Roncalceci, Castiglione di Ravenna (area territoriale 4);

0544485850 riservato ai residenti del comune di Russi;

3292104995 riservato ai residenti nel comune di Cervia;

gli apolidi e i senza fissa dimora devono chiamare lo 0544482584;

per informazioni di carattere generale si può chiamare lo 0544482550.

Assistenza telefonica e a domicilio per gli anziani

Nei Comuni della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno) è attivo un servizio di assistenza che offre supporto sia telefonico che a domicilio, inclusa la consegna di farmaci e di pasti a domicilio.

Farmaci

Non manca la possibilità di ricevere farmaci a domicilio. Sono state attivate nuove modalità di consegna di farmaci e dispositivi medici a domicilio. Tale modalità riguarda anche medicinali abitualmente ritirati presso la distribuzione diretta nei punti erogativi ospedalieri. Il servizio di consegna domiciliare - effettuato tramite i volontari di Croce Rossa o altre Associazioni di volontariato – è invece prioritariamente rivolto a: anziani di età superiore ai 65 anni, disabili, immunodepressi, pazienti oncologici, persone Covid positive e in generale persone sole o con rete familiare assente o debole. La consegna può essere attivata dagli utenti, o da loro congiunti, con le seguenti modalità: contattando direttamente il numero verde della Croce Rossa 800065510; recandosi presso la farmacia di fiducia con il piano terapeutico che avrebbero portato al punto di distribuzione diretta; contattando la distribuzione diretta della farmacia ospedaliera del proprio ambito territoriale (a Ravenna dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30 allo 0544287248 o 0544285200.

Viene potenziato il servizio gratuito Pronto Farmaco, attività in convenzione con il comune di Ravenna, farmacie private e comunali. Il servizio è rivolto a tutti coloro che siano impossibilitati a recarsi dal medico di famiglia o in farmacia e consiste nel ritiro di ricette o richieste dai medici di famiglia, nell’acquisto dei medicinali presso le farmacie e consegna, nel ritiro di referti, ausili per patologie croniche e piani terapeutici e consegna al domicilio dell’utente. Telefoni per accedere al servizio Pronto Farmaco: 0544482616 - 3665938218. Orari di accesso al servizio: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.Pronto Farmaco nei territori per consegna farmaci e spesa a domicilio: Auser Savarna 3204790783; Auser San Pietro in Vincoli 3440359262; Auser zona mare 3459478064; Auser Casal Borsetti e Porto Corsini 3202471134.

Il servizio gratuito di consegna domiciliare di farmaci è attivo anche nei Comuni di Faenza, Riolo Terme, Brisighella, Casola Valsenio e Castel Bolognese con diversi numeri telefonici attivi su ciascun territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Raccolta rifiuti per cittadini in quarantena

Con l'emergenza Covid-19 cambia il servizio di raccolta rifiuti per le persone in quarantena obbligatoria. I cittadini risultati positivi al Coronavirus devono infatti sospendere la raccolta differenziata, ma possono richiedere il ritiro straordinario dei rifiuti.