Coronavirus, sospeso il mercato del contadino a Faenza

In via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del Coronavirus nell’ambito del territorio comunale - dopo i quattro casi di Covid-19 registrati - il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi ha ordinato la sospensione del Mercato del contadino in programma venerdì pomeriggio in Piazzale Pancrazi, a far data dal 13 marzo e per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus disposta dagli organi competenti.