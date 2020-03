Coronavirus, per le persone in difficoltà arriva la spesa "post pagata" a domicilio

In attesa che le misure per la solidarietà alimentare, annunciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, siano rese operative, i servizi sociali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con la Protezione Civile e le associazioni del territorio, hanno approntato alcuni servizi in risposta alle emergenze del territorio.

In particolare persone anziane sole e prive di rete famigliare possono già contare su spesa a domicilio, buoni spesa, fornitura di beni di prima necessità e trasporto verso i luoghi di cura. Lunedì sarà inoltre siglata la prima convenzione con una Cooperativa di distribuzione alimentare per la fornitura della spesa "post pagata" consegnata a domicilio, una misura che risponde all'esigenza di tante persone che si trovano momentaneamente prive di liquidità. I volontari della Protezione Civile, su indicazione dei Servizi Sociali, provvederanno alla consegna della spesa in confezioni standard contenenti il fabbisogno alimentare per una settimana del valore di 25 euro per ogni componente il nucleo famigliare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli Sportelli sociali dei Comuni della Bassa Romagna sono operativi tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, per fornire informazioni e rispondere alle esigenze delle famiglie che si trovano in situazione di necessità.