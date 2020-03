Coronavirus, sportello 'SostareALugo' operativo in modalità telematica

Lo sportello SostareALugo, presente da febbraio sotto al Pavaglione, adotta nuove modalità di apertura. Fino al termine dell’emergenza per Covid-19 lo sportello resta operativo per soddisfare le richieste degli utenti esclusivamente in modalità telematica. Chi dovesse aver bisogno di contattare lo sportello SostareALugo può scrivere alla mail info@sostarealugo.it o telefonare al numero 3346247109 il lunedì, mercoledì e sabato dalle 10 alle 13 e il venerdì dalle 15 alle 18. I termini di validità dei titoli autorizzativi, ovvero di abbonamenti, autorizzazioni transito/sosta ztl e contrassegni disabili, in scadenza in questo periodo sono prorogati al 15 aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.