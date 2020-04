Coronavirus, stabilimenti balneari chiusi: ma è concessa l'attività di manutenzione

I sindaci di Ravenna e di Cervia Michele de Pascale e Massimo Medri hanno inviato una lettera alle Cooperative esercenti stabilimenti balneari delle due località per fare alcune precisazioni. "In considerazione dei diversi quesiti emersi, sentita anche la Prefettura - si legge nella lettera - siamo a precisare che, a seguito dell'ordinanza firmata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 3 aprile 2020, è confermata la chiusura al pubblico degli stabilimenti balneari, ma è prevista la possibilità di effettuare presso gli stabilimenti stessi e alle relative aree in concessione o di pertinenza attività di manutenzione e vigilanza. La disposizione al momento vale fino al 13 aprile, salvo adozione di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

