Coronavirus, tante donazioni di fondi e mascherine a Russi

Una luce in questo periodo buio è data di certo da chi chiede come poter dare una mano. "Sono tanti i nostri concittadini che quotidianamente mi chiedono come poter fare la loro parte - spiega il sindaco di Russi Valentina Palli - Vi sono così grata che non so come ringraziarvi. Perciò oggi voglio ringraziare Blueberry Technologia e Caffè di Russi, che ci ha donato 140 mascherine: saranno messe a disposizione della Pubblica Assistenza, della Protezione Civile e delle nostre Forze dell’ordine che quotidianamente sono in prima linea in questo momento così difficile. Ringrazio poi Asd Volley Russi, per il tramite del presidente Gilberto Raccagni, che ha donato alla nostra Protezione Civile 1.000 euro, che saranno utilizzati per fronteggiare questa emergenza. E’ con l’insieme di tanti piccoli gesti di responsabilità e collaborazione che, come cittadini, possiamo aiutarci a sconfiggere questo nemico invisibile e a superare l’emergenza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.