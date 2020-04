I tassisti portano la spesa a domicilio: le tariffe e le modalità di consegna

Grazie alla possibilità, prevista dalla Regione, di concedere ai titolari del servizio taxi di effettuare la consegna a domicilio di beni di prima necessità, la giunta comunale, riunita in videoconferenza, ha approvato le tariffe agevolate e le modalità di svolgimento del servizio, secondo la proposta delle associazioni di categoria dei tassisti.

Le tariffe, in vigore fino al perdurare della situazione di emergenza Covid – 19, saranno: 5 euro a consegna (per un minimo di tre consegne effettuate contemporaneamente per lo stesso negoziante) nell'ambito urbano; 10 euro a consegna singola nell’ambito urbano; 7,50 euro a consegna (per un minimo di due consegne effettuate contemporaneamente per lo stesso negoziante) in ambito extraurbano: Madonna dell'albero, Ponte Nuovo, Classe, Fornace Zarattini, Borgo Montone, Quartiere San Giuseppe; 10 euro a consegna singola nel medesimo ambito extraurbano.

Per informazioni o per concordare una consegna i cittadini possono chiamare il centralino del Radiotaxi, che risponde tutti i giorni dalle 8 alle 20 allo 054433888. Le richieste di consegna dei beni dovranno essere organizzate dal negozio, in una determinata fascia oraria e con accesso privilegiato per il ritiro della spesa da parte del tassista. Non è previsto alcun anticipo per la fornitura o maneggio di denaro per il pagamento della spesa. La consegna dei beni al cliente avverrà al cancello o al portone del condominio. Il pagamento dell'importo della consegna da parte dell'utente finale o da parte del negozio avverrà al momento del ritiro della spesa. I servizi effettuati dovranno essere svolti con modalità atte a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti, così come previsto dalla normativa in materia.

“Riteniamo – dichiara l’assessore alle attività produttive Massimo Cameliani – che questa scelta possa in qualche modo agevolare alcune fasce di cittadini circa l'ottenimento del servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità, rispettando nel contempo le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione del Coronavirus. E allo stesso tempo favorire l’operatività dei taxisti, a loro volta soggetti ad un periodo di particolare sofferenza”.