Ravennati dal cuore grande: tutte le donazioni e le raccolte fondi per l'emergenza Coronavirus

Sono tantissimi i cittadini - pubblici, privati, aziende, società sportive e associazioni - che in questi giorni di piena emergenza Coronavirus hanno deciso di destinare una donazione per sostenere il mondo della sanità. Ma sono diverse anche le raccolte fondi che sono state aperte per cercare di raccogliere soldi da destinare agli ospedali del territorio.

Le donazioni

Ha commosso tutti i ravennati la generosissima donazione della Eurocompany di Russi, che ha elargito ben 500mila euro all'Ausl Romagna per l'acquisto di tecnologie per le terapie intensive. Così come quella da 100mila euro di Laura Pausini, che ha deciso di sostenere il comitato regionale dell'Emilia-Romagna della Croce Rossa Italiana.

Ma le donazioni arrivano anche... da lontano: è il caso dell'imprenditore cinese che ha deciso di donare 1000 kit diagnostici per il Coronavirus all'Ausl. E sempre "dalla Cina", o meglio da un gruppo di imprenditori cinesi, sono arrivate in regalo ben 5000 mascherine.

I soci del Lions Club Russi, invece, hanno deciso di devolvere la somma di 3500 euro a favore dell'ospedale di Ravenna. Il Rotaract Club Ravenna ha elargito 1300 euro alla Pubblica Assistenza di Ravenna, mentre i dipendenti di Ravenna Farmacie hanno destinato una donazione, di mille euro, al fondo per l'emergenza Coronavirus della nostra Ausl. Dal cuore grande dei ravennati, poi, sono arrivate all'ospedale donazioni per ben 108mila euro.

E c'è anche chi, invece, ha deciso di aiutare nel momento dell'emergenza con donazioni più... particolari: è il caso della pizzeria 'Al Borgo Nuovo' di Ravenna, che ha consegnato gratuitamente la cena a medici e infermieri del pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna. Lo chef del ristorante di Faenza 'La Voglia matta', invece, ha donato cibo e pizze a chiunque fosse in condizioni di bisogno.

Le raccolte fondi

Tantissimi anche quelli - privati cittadini, società sportive o associazioni - che hanno deciso di lanciare delle raccolte fondi a sostegno del sistema sanitario. E' il caso di Falco Caponegro e Samuele De Luca, che hanno aperto una raccolta a favore dell'ospedale di Ravenna. La raccolta fondi è raggiungibile a questo link.

Sono stati invece gli studenti del liceo Gregorio Ricci Curbastro di Lugo e dell'intero Polo Tecnico ha creare una raccolta fondi per l'ospedale 'Umberto I' di Lugo, destinato a diventare "Covid hospital". E' possibile effettuare una donazione a questo link.

Si è fissata invece l'obiettivo di 50mila euro, da destinare all'ospedale Santa Maria delle Croci, la raccolta promossa dal Nuovo Villaggio del Fanciullo. Si può sostenere la raccolta facendo una donazione a questo link.

Anche la Regione Emilia-Romagna ha dato la possibilità a chiunque voglia di dare un contributo per la gestione dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, versando sul conto corrente della Protezione Civile regionale. L'Iban è IT69G0200802435000104428964, causale: Insieme si può: l'Emilia-Romagna contro il Coronavirus.

La direzione dell'Ausl Romagna poi, nel mettere in guardia i cittadini dalle truffe, specifica che per effettuare donazioni in denaro all'Ausl è possibile utilizzare le seguenti coordinate bancarie: Azienda Usl della Romagna - Intesa San Paolo - Iban: IT34W0306913298100000300064 - Tesoreria Azienda unità sanitaria locale della Romagna area Forlì.

Tante le raccolte fondi promosse dalle società sportive: come quella, per la Pubblica Assistenza di Ravenna, lanciata dalla Consar. O anche quella del Ravenna Fc per l'ospedale ravennate e, infine, quella del Ravenna Runner Club sempre a favore dell'ospedale.