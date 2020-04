Coronavirus, un giovedì col sorriso a Faenza: al via i tamponi "drive through"

A Faenza nessun decesso e niente nuovi contagi. Giovedì ha preso il via in via Zaccagnini, il sistema “Drive through”, riservato ai pazienti positivi al Coronavirus che non presentano più sintomi da 14 giorni, riscontrati negativi al primo tampone di controllo, eseguito a domicilio. Il secondo tampone, che si spera sancisca la guarigione definitiva dal virus, viene svolto attraverso il finestrino dell'auto in totale sicurezza e con risparmio di mezzi e tempo. A Faenza il sistema sarà attivo il giovedì e il sabato mattina.

