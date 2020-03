Coronavirus, una donazione all'Ausl dal Circolo velico ravennate

Al fine di far sentire concretamente il proprio supporto a quanti in questo momento sono impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus, il consiglio del Circolo Velico Ravennate ha deciso di destinare 3.000 euro a favore della Ausl Romagna. La donazione è stata effettuata venerdì. A nome di tutti i soci, il Circolo Velico Ravennate ringrazia tutti i medici, infermieri e operatori, di ogni ordine e grado, che si stanno spendendo senza soluzione di continuità in questa importantissima battaglia.

