Coronavirus, una raccolta fondi per l'ospedale del Club Lions Milano Marittima 100

Il Club Lions Milano Marittima 100, nato alcuni anni fa per sostenere la SoSosan emergenza sanitaria lionistica, si è prodigato in questi giorni, per uno sforzo economico. Il Club, presieduto da Loris Savini, oltre a sostenere finanziarmente la Sosan in modo costante aderisce prontamente al service distrettuale emergenza Covid, coordinato dal presidente dei distretti A e B Giuseppe Cortesi. La raccolta fondi tra i vari club dei due distretti verrà devoluta a breve agli ospedali del territorio Ravenna-Forlì-Cesena. Non si ferma qui il Club Lions Milano Marittima 100, e sostiene un secondo service anti-Covid, versando un contributo alla consulta del volontariato di Cervia per supportare persone in urgente difficoltà economica. Sarà il sindaco di Cervia a distribuire i “bonus” in base alla lista delle richieste, valutando le necessità primarie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.