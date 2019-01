"Corpo Comune", continuano gli incontri tra la Giunta e i cittadini

Sabato 12 gennaio il progetto "Corpo Comune" ha fatto tappa presso la sala parrocchiale di Boncellino. Il sindaco Eleonora Proni e gli assessori hanno incontrato i cittadini della frazione bagnacavallese e assieme a loro hanno affrontato numerosi temi, dalla situazione degli asfalti all’eccessiva velocità dei veicoli, dalla gestione della raccolta dei rifiuti alle reti di fognature e acquedotto, dalla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio al rapporto con il capoluogo, fino ai progetti delle nuove infrastrutture necessarie per il territorio e a quelli legati alle energie rinnovabili (centrale a biomasse di Russi e mini centrale idroelettrica sul fiume Lamone).

Il progetto Corpo Comune, nato dalla volontà dell’Amministrazione di Bagnacavallo di condividere nella maniera più ampia possibile le valutazioni sulle azioni intraprese durante il proprio mandato, ha preso avvio a inizio 2017 e dopo cinque incontri tematici ha assunto cadenza mensile ed è diventato itinerante, coinvolgendo il capoluogo e tutte le frazioni. Il progetto si concluderà sabato 9 febbraio con l’ultimo incontro in programma a Villa Prati alle 10.30 presso il centro civico. I cittadini possono anticipare i propri contributi in forma cartacea e non anonima consegnandoli all’Urp del Comune di Bagnacavallo oppure inviandoli via mail all’indirizzo partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it.