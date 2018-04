Corpo Comune: dopo l'incontro di sabato a Bagnacavallo, appuntamento a Glorie

Dalla situazione delle case famiglia ai lavori pubblici, dall’educazione stradale alla sicurezza, dalla cura del decoro della città ai parcheggi: sono stati tanti gli argomenti affrontati nella mattinata di sabato 14 aprile in occasione dell’incontro mensile del progetto Corpo Comune.

Il sindaco Eleonora Proni e gli assessori Matteo Giacomoni, Simone Venieri ed Elena Verna si sono confrontati per oltre due ore con i cittadini intervenuti, scambiandosi informazioni e suggerimenti. L’incontro è stato inoltre l’occasione per aggiornare i presenti su alcune tematiche di attualità, come la recente firma del Patto per la sicurezza che valorizza il Controllo di vicinato, la revisione degli strumenti urbanistici approvata dal Consiglio comunale, le manutenzioni delle strade con nuove asfaltature e i prossimi interventi di segnaletica, la programmazione degli sfalci e della manutenzione del verde.

Gli incontri mensili di Corpo Comune, che stanno coinvolgendo il capoluogo e a turno le varie frazioni e sono aperti a tutti, proseguiranno sabato 12 maggio a Glorie, presso il Centro civico.

I cittadini possono anticipare i propri contributi in forma cartacea e non anonima consegnandoli all'Urp del Comune di Bagnacavallo oppure inviandoli via mail all’indirizzo partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it.

