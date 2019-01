Corpo Comune, prossimo appuntamento a Boncellino

Sono in programma tra gennaio e febbraio gli ultimi due incontri fra cittadini e Amministrazione comunale di Bagnacavallo nell’ambito del progetto Corpo Comune. Sabato 12 gennaio l’appuntamento sarà alle 10.30 presso la sala parrocchiale di Boncellino, in via Sottofiume. Fino alle 12 il sindaco Eleonora Proni e gli assessori saranno a disposizione per incontrare i cittadini che vorranno sottoporre idee e proposte e condividere eventuali problematiche. Il progetto, nato dalla volontà dell’amministrazione di Bagnacavallo di condividere nella maniera più ampia possibile la valutazione sulle azioni intraprese durante il proprio mandato, si concluderà sabato 9 febbraio a Villa Prati, presso il centro civico.