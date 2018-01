"Corpo comune", ricominciano gli incontri tra amministrazione e cittadini

Proseguono nel 2018 gli incontri fra l’Amministrazione comunale di Bagnacavallo e i cittadini nell’ambito del progetto Corpo Comune. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 13 gennaio a partire dalle 10.30 presso la Sala Giunta, in Municipio a Bagnacavallo. Il sindaco Eleonora Proni e gli assessori accoglieranno i cittadini che potranno presentare le proprie istanze, fare domande e proposte. Nel corso del primo incontro, svoltosi a Bagnacavallo nel novembre scorso, si erano affrontate le più diverse tematiche: dal punto sui progetti di svincolo e sottopasso alle politiche abitative e urbanistiche, dai lavori pubblici al funzionamento della macchina amministrativa, dal wi-fi al controllo del territorio. All’appuntamento bagnacavallese era seguito, a dicembre, un analogo incontro a Villanova.

I prossimi incontri

Nato dalla volontà dell’Amministrazione di condividere la valutazione sulle azioni intraprese e l’elaborazione degli indirizzi per la seconda parte del mandato, il progetto proseguirà nei prossimi mesi secondo questo calendario: 10 febbraio (Masiera, Centro civico), 10 marzo (Bagnacavallo, Sala Giunta), 14 aprile (Glorie, Centro civico), 12 maggio (Bagnacavallo, Sala Giunta), 9 giugno (Boncellino, Sala Parrocchiale). Si ripartirà poi a settembre 2018 con nuovi appuntamenti nelle frazioni di Rossetta, Traversara e Villa Prati. I cittadini possono anticipare i propri contributi in forma cartacea e non anonima consegnandoli all'Urp del Comune di Bagnacavallo oppure inviandoli via mail all'indirizzo partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it.