Corpo Comune, sabato incontro a Masiera. Ad aprile appuntamento a Bagnacavallo

Proseguono gli incontri mensili fra amministrazione comunale di Bagnacavallo e cittadini nell’ambito del progetto Corpo Comune. Nella mattinata di sabato il sindaco Eleonora Proni e gli assessori Matteo Giacomoni, Elena Verna e Simone Venieri hanno incontrato, presso il centro civico, i cittadini di Masiera. Fra le tematiche affrontate, grande spazio è stato riservato alla sicurezza nella mobilità, in particolare per quanto riguarda l’attraversamento di cicli e pedoni sul ponte del fiume Senio e la percorribilità della principale strada che collega la frazione al capoluogo, via Pieve Masiera. Amministrazione e cittadini si sono poi confrontati su vari temi, tra i quali l’estensione della rete gas, la sistemazione della piazza e in generale la manutenzione della viabilità comunale. Il prossimo incontro di Corpo Comune è previsto per sabato 14 aprile a Bagnacavallo, nella Sala Giunta. I cittadini possono anticipare i propri contributi in forma cartacea e non anonima consegnandoli all'Urp del Comune di Bagnacavallo oppure inviandoli via mail all’indirizzo partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it.