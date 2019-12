Corsa ai regali di Natale: a Faenza parcheggio gratis per gli acquisti in centro

Parcheggio gratis per gli acquisti in centro: i commercianti aderenti al Consorzio Faenza C’entro, grazie al contributo del Comune di Faenza e di Môvs, lanciano una nuova iniziativa rivolta ai loro clienti, in vista dello shopping natalizio e post festivo. Si chiama "Shopping in C’entro". A partire da venerdì saranno distribuiti, ai clienti che effettuano acquisti nei negozi aderenti al Consorzio, codici sosta che consentiranno di parcheggiare gratuitamente per due ore, in qualsiasi area di sosta del centro di Faenza. Inserito il codice a parcometro, sarà comunque possibile aggiungere ulteriore tempo di sosta al bonus per lo shopping, pagando in base alla tariffa di sosta della zona. L’opzione “Codice Bonus” sarà attivabile direttamente dal parcometro, selezionandola con il tasto (TT) fino al 31 gennaio 2020.

In tutto verranno distribuiti ben 5mila coupon, per un totale di 10mila ore di sosta gratuita. "Shopping in C’entro" è un’iniziativa che nasce con l’intento di proseguire nel percorso di trasformazione del centro per una sua migliore vivibilità e sostenibilità. Questo percorso si sta realizzando anche grazie all’organizzazione, al monitoraggio e a una puntuale analisi della sosta, della mobilità e della viabilità urbana. “Shopping in C’entro” è un’iniziativa del Consorzio Faenza C’entro con Môvs – progetto delle società Input Srl e Abaco Spa - e il Comune di Faenza, in collaborazione con la cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna, con il contributo della Bcc - Credito cooperativo ravennate e imolese. Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria del Consorzio al numero 0546 061945, o alla mail info@faenzacentro.it.