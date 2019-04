Corsa ciclistica, cambia la viabilità a Reda

Domenica a Reda sono programmate alcune modifiche alla viabilità per una corsa ciclistica, il “Memorial Sauro Drei 2019”. Per consentire lo svolgimento della gara saranno pertanto vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, dalle ore 8 alle 18, in piazza Don Milani, via Basiago (dal ponte dell’A14 a piazza Don Milani), via Selva Fantina (da via Caroli a via Saldino) e via Saldino(da via Selva Fantina a via Reda). Inoltre, dalle 14 alle 18, divieto di sosta in via Pergola, per un tratto di circa cinquanta metri da via Mercanta verso Brisighella.



