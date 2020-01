Corsi di Laurea in Infermieristica e Logopedia a Faenza: bilancio positivo. Prossimo obiettivo i Master

Un polo didattico e formativo all’avanguardia e studenti, numerosi, che frequentano con profitto e con soddisfazione i corsi di Infermieristica e Logopedia di Faenza, attivati dall’Ausl in collaborazione con l’Università di Bologna. E’ quanto emerge dai dati d’attività dei due corsi, ospitati a Faenza, al “Faventia Sales”, in locali di prim’ordine (grazie anche ai lavori effettuati dalla proprietà), illustrati dal professor Domenico Motola (direttore del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Bologna), dalla dottoressa Silvia Mambelli (direttore Infermieristico e tecnico Ausl Romagna), dalla professoressa Carla Cortini (direttore delle Attività didattiche del corso), dal dottor Pierdomenico Lonzi (Responsabile della Formazione Ausl Romagna).

Potenziale formativo

Il Corso di Infermieristica ha un potenziale formativo di 140 studenti per il primo e secondo anno e di 120 per il terzo (256 quelli effettivamente frequentanti). Gli studenti di Logopedia sono 47: 11 al primo anno, 18 al secondo e 18 al terzo. Si aggiungono il Laboratorio Infermieristico con corsi vari ed il personale sanitario per i corsi aziendali: corsi tutor, incontri con coordinatori infermieristici e tutor; corsi sulle buone pratiche assistenziali e la sicurezza delle cure. Nella struttura si svolgono inoltre altri corsi. "Sono pochi gli studenti che, in Italia, possono studiare in spazi attrezzati e di prim’ordine come questi” ha detto il professor Motola. Mentre la dottoressa Mambelli ha precisato che “un nostro prossimo obiettivo è attivare presso questa sede nuovi e ulteriori Master di studio”. Anche le dotazioni didattiche sono di prim’ordine, come ad esempio i manichini interattivi situati nel laboratorio.

Spazi

Il Corso di Laurea in Logopedia si struttura in tre aule didattiche a 20 postazioni fisse con sedie e piano di appoggio dotate di video pc, telo di proiezione, bacheche e lavagna a fogli mobili; più un laboratorio Il Corso di Laurea in Infermieristica consta di un’aula a 150 posti per il primo anno di infermieristica e per gli studenti di Logopedia per lezioni mutuate; si aggiunge un Laboratorio organizzato con uno spazio per lezioni frontali, lavori di gruppo, visione di video, e uno spazio organizzato simulando stanze di degenza ospedaliera, attrezzato con manichini a media ed alta fedeltà, parti anatomiche per esercitazioni, carrelli, letti.

Al piano terra sono disponibili due aule di 150 e 130 posti messa a disposizione da “Faventia Sales” per i Corsi di laurea. A richiesta e su prenotazione è inoltre disponibile anche un’altra aula da 50 posti. Per quanto riguarda gli spazi comuni sono presenti una aula studio con alcuni pc e una piccola libreria; una aula informatica da 25 postazioni pc più uno spazio da 20 posti per le lezioni frontali o i lavori di gruppo; un ampio atrio arredato con tavoli e sedie per momenti di studio e/o ricreativi/svago per studenti; un Punto ristoro arredato con tavoli, sedie e microonde aperto nella fascia oraria per il pranzo, tre Studi Coordinatori didattici, due studi per Responsabili delle attività didattiche professionalizzanti, uno studio Coordinatore del Corso di Infermieristica. Segreteria Didattico-organizzativa per Ausl Romagna più una postazione per l’Università. Tutta la sede è coperta dal WI-Fi dell’Università.

Tale nuova struttura, essendo restaurata ed antisismica, presenta tutti gli impianti nuovi con le varie uscite di sicurezza e sistemi di allarme, inoltre è posta all’interno dello stabile dove sono collocate le altre aule e servizi ad uso universitario, con un miglioramento dell’integrazione dei servizi. I lavori sono stati tutti eseguiti a cura della proprietà di Faventia Sales, come evidenziato anche dal sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, che ha a sua volta espresso apprezzamento per il lavoro che si sta svolgendo nel polo formativo.