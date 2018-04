Corsi gratuiti per chi cerca lavoro: lingue, informatica e anche marketing

Aumentare o ‘rinfrescare’ le proprie competenze professionali per avere più chance nella ricerca di una nuova occupazione: sono questi gli obiettivi di una serie di corsi brevi e gratuiti rivolti a persone in cerca di lavoro, finanziati dalla Regione e gestiti a livello provinciale dalla Scuola Pescarini insieme con Ecipar, Irecoop, Iscom, Sviluppo Pmi.

Le materie spaziano dall’informatica: word, excel, uso della posta elettronica e dei social network, alle lingue straniere (inglese, spagnolo, russo e tedesco) e all’italiano declinato ai contesti lavorativi, socio-assistenziale, ristorazione, meccanico. Un’area di corsi è dedicata al marketing di se stessi, per imparare quelle competenze trasversali che possono fare la differenza come, ad esempio, presentarsi al meglio a un colloquio di lavoro, comprendere le dinamiche e l’organizzazione del lavoro, essere motivati e a lavorare in gruppo. Le lezioni riguarderanno pertanto le tecniche di comunicazione scritta e verbale, la conoscenza del mercato del lavoro e le strategie più efficaci per muoversi all’interno di questo. Il programma prevede, inoltre, corsi specifici sulla sicurezza sul lavoro in azienda.

Si tratta di corsi brevi, dalle 8 alle 32 ore a seconda delle materie, che si svolgeranno nei prossimi mesi tra Ravenna, Lugo, Cervia e Faenza a seconda delle adesioni. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla Scuola Arti e Mestieri “Angelo Pescarini” di Ravenna: Maria Silvia Causa tel. 0544687311 mail: segreteria@scuolapescarini.it; sito www.scuolapescarini.it.