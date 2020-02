Coronavirus, l'università riparte online: corsi, esami e persino lauree

L'Università di Bologna riparte, con lezioni, esami e sedute di laurea online da lunedì. Una scelta anticipata giovedì dalla Business school dell'Ateneo. La svolta arriva dopo quasi una settimana di aule deserte per l'emergenza coronavirus. Aspettando le decisioni delle autorita' per la prossima settimana (l'attuale ordinanza scade domenica), l'Alma mater ha messo in piedi a tempi di record la possibilità per gli studenti di seguire le lezioni e interagire in maniera virtuale con una webcam o addirittura allo smartphone, accedendo alla piattaforma web dell'Università.

I docenti faranno lezione davanti allo schermo del pc e potranno tenere anche le sessioni d'esame. "Tutto perfettamente regolare", assicura il rettore Francesco Ubertini che firmera' un decreto ad hoc per rendere la procedura burocratica piu' snella. L'esame a distanza infatti era gia' stato usato in casi limitati e circoscritti: ora ci si prepara a sessioni numericamente rilevanti, tenendo conto che ancora non si sa quando si potra' tornare nelle aule per la normale attivita'.

"Spero che al piu' presto l'emergenza venga superata e gli studenti possano tornare a fare vivere le nostre aule - precisa Ubertini -, ma dobbiamo attrezzarci per ripartire comunque". Del resto ci sono 85.000 studenti in attesa di riprendere il lavoro e 221 corsi di laurea che aspettano (gli insegnamenti sono 3.500). Bloccare tutto non si puo'. Anche se la modalità a distanza è tutta da sperimentare sul campo ("qualche disguido è possibile") si dovrà per forza procedere a scaglioni.

Da lunedì partiranno "dal 30 al 40% delle lezioni", spiega ancora il rettore, che conta di andare 'a regime' con tutti gli insegnamenti in un paio di settimane. In partenza anche i tirocini per le professioni sanitarie. Quanto ai costi dell'operazione, visto che la piattaforma era gia' a disposizione si parla soprattutto di materiale informatico: sono state acquistare circa 200 webcam per i docenti e microfoni. E se lunedì dovessere essere revocata l'ordinanza di chiusura? L'online potrebbe tornare comunque utile, visto che circa la meta' degli studenti dell'Alma mater viene da fuori Emilia-Romagna. (fonte Agenzia Dire)