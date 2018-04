Come usare tablet e smartphone: tornano in corsi "Pane e internet"

Tornano con la primavera nei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna i corsi di alfabetizzazione digitale e per tablet e smartphone. In calendario incontri dedicati al fascicolo sanitario elettronico, ai servizi on-line dell’Agenzia delle Entrate, ai temi della sicurezza informatica e tanto altro. La formazione è articolata in tre tipologie di corsi: i corsi di primo livello, 10 lezioni di 2 ore per chi ha scarse o nulle conoscenze in materia e vuole apprendere i rudimenti di base (costo: 30 euro); i corsi di secondo livello, 8 lezioni di 2 ore per chi ha già un minimo di competenze a riguardo ed è interessato a rafforzarle e ampliarle (costo 50 euro); i corsi per utilizzare smartphone e tablet, 8 lezioni di 2 ore per chi vuole imparare ad utilizzare le nuove tecnologie touchscreen (costo 50 euro). In quest’ultimo caso le persone dovranno portare da casa la propria strumentazione.

I corsi di primo livello si terranno a Lugo, Massa Lombarda e Bagnacavallo. A Lugo si svolgeranno nel laboratorio di informatica del Polo tecnico professionale “Compagnoni”, in via Lumagni 26, da martedì 3 aprile all’ 8 maggio, tutti i martedì e giovedì dalle 19.30 alle 21.30. A Massa Lombarda (centro culturale “Carlo Venturini”, in viale Zaganelli 2) le lezioni saranno invece da martedì 27 marzo al 26 aprile, tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 18. A Bagnacavallo sono previste presso il laboratorio di informatica dell’Istituto Berti, da giovedì 3 maggio al 5 giugno, tutti i martedì e giovedì dalle 16.15 alle 18.15. I corsi di secondo livello si svolgeranno invece a Fusignano da lunedì 4 aprile a lunedì 7 maggio, tutti i lunedì e mercoledì dalle 16.15 alle 18.15.

Infine, i corsi per tablet e smartphone sono previsti a Bagnacavallo, Sant’Agata sul Santerno, Lugo, Massa Lombarda e Conselice. A Bagnacavallo, nel centro culturale “Le Cappuccine”, sono in programma da lunedì 26 marzo al 24 aprile tutti i lunedì e i mercoledì dalle 16 alle 18, mentre a Sant’Agata sul Santerno (presso la Saletta del Comune in Piazza Garibaldi 5) da mercoledì 4 aprile al 7 maggio tutti i lunedì e mercoledì dalle 19.30 alle 20.30. Le lezioni partono invece giovedì 3 maggio a Massa Lombarda (centro culturale “Carlo Venturini”) e si terranno fino al 29 maggio, tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Stesse date per Lugo, presso la Sala Baracca della Rocca, dove i corsi si svolgeranno i martedì e giovedì dalle 19.30 alle 20.30. Infine, a Conselice appuntamento da martedì 8 a giovedì 31 maggio tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 18.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del comune dove si intende frequentare il corso. I corsi sono promossi nell’ambito del progetto “Pane e Internet”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e dagli enti locali per formare il maggior numero possibile di cittadine e cittadini alla conoscenza e all’uso degli strumenti digitali, di internet e dei servizi on-line. In Bassa Romagna i corsi e altre iniziative in materia, tra cui servizi di assistenza personalizzati in biblioteca ed eventi sulle tematiche digitali, sono organizzati dal punto Pane e Internet dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.