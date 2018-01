Bagnacavallo, "Pane e Internet": iscrizioni aperte per il corso su smartphone e tablet

Sono aperte le iscrizioni al corso per l’utilizzo di smartphone e tablet che prenderà il via a Bagnacavallo lunedì 15 gennaio nell’ambito del progetto di alfabetizzazione digitale Pane e Internet, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e coordinato dal Punto Pane e Internet dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Il corso si sviluppa in otto lezioni di due ore ed è rivolto a chi vuole imparare a utilizzare le nuove tecnologie touchscreen per navigare su internet e usare le app. Le lezioni sono in programma il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 18 presso la sala didattica del centro culturale Le Cappuccine, in via Vittorio Veneto 1/a.

Il corso prenderà il via lunedì 15 gennaio per concludersi mercoledì 7 febbraio. Le iscrizioni, fino a un massimo di 15 partecipanti, sono già aperte. Il corso ha un costo di 50 euro ed è necessario portare con sé il proprio smartphone o tablet. Il progetto coinvolge tutti i comuni della Bassa Romagna. I corsi e le altre iniziative in materia, tra cui servizi di assistenza personalizzati in biblioteca ed eventi sulle tematiche digitali, sono organizzati dal Punto Pane e Internet dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna grazie alla collaborazione della scuola di arte e mestieri Angelo Pescarini e con il sostegno della Cassa di Risparmio di Ravenna.