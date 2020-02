Comunicare con i non udenti: anche il corso di secondo livello per impare la Lingua dei segni

Continua l'impegno dell'associazione culturale "Il Quadrifoglio" a divulgare la lingua dei segni italiana (Lis). Quest'anno, oltre a riproporre il corso di 1 livello, partirà a marzo il corso di secondo livello, che prevede la frequenza di 170 ore, suddivise in 120 ore di pratica (comprensione e produzione lis); 25 ore teoria (aspetti linguistici, storico-socio-culturali); e 25 ore di tirocinio Il numero massimo di partecipanti è di 25. Prossimamente sarà definita la sede dei corsi, che si terranno il venerdì dalle 20.30 alle 22.30, il sabato dalle 14.30 alle 18.30 e la domenica dalle 9 alle 13. Per informazione è possibile contattare Carla, inviandole un Whatsapp al numero 3478844618. Il corso (a pagamento e con l'acconto da versare per la prenotazione) sarà realizzato col patrocinio della Regione Emilia Romagna e il patrocinio del Comune di Ravenna.