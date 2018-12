"Corti da sogni", aperte le iscrizioni per la 20esima edizione del Festival

Il festival internazionale "Corti da Sogni - Antonio Ricci" giunge alla ventesima edizione. La manifestazione da anni raccoglie i migliori cortometraggi realizzati a livello nazionale e internazionale. Ogni anno si ritrovano a Ravenna registi, attori e produttori, italiani e stranieri, per intense giornate di cinema e incontri. Per partecipare al festival è necessario iscrivere i cortometraggi nei portali www.shortfilmdepot.com o www.filmfreeway.com. Il termine per l’iscrizione è il prossimo 4 febbraio.

La ventesima edizione presenta diverse novità, a partire dalla durata del festival che per la prima volta si svolgerà nell’arco di cinque giornate. La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune di Ravenna - assessorato alla Cultura, è in programma da martedì 14 a sabato 18 maggio a Ravenna. Avrà luogo nel prestigioso Teatro Rasi e, grazie alla collaborazione con Cinema in centro, nella sala cinematografica Mariani.

Parte centrale della manifestazione rimarrà il concorso con le sue sezioni e i premi: “European Sogni Award” per il migliore cortometraggio europeo; “Sogni d’Oro” per il più meritevole dei corti extraeuropei; “Premio Giuseppe Maestri”, dedicato al celebre incisore ravennate per la migliore opera di animazione; “Made in Italy” riservato ai migliori cortometraggi italiani; “Frequenze in corto” per il migliore videoclip; “Mitici Critici” in cui i protagonisti sono gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado ed, infine, la menzione “Creatività in corto” destinata al lavoro più originale e decretata dal pubblico in sala. “Premio Scuola di cinema”: riservato alle scuole di cinema italiane e internazionali. Ai premi storici, nell’edizione del 2019 si aggiunge una nuova menzione che sarà assegnata da una giuria composta da alcuni detenuti della casa circondariale di Port’Aurea di Ravenna, con cui si è avviato un interessante progetto che ha per filo conduttore il cinema e i cortometraggi.