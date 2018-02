Cosa fare dopo le superiori? I giovani lo decidono in teatro

Martedì 27 febbraio, dalle 8.30 alle 11.00 per le Scuole Superiori di Ravenna e dalle 11 alle 13 per quelle di Lugo e Faenza, si terrà un incontro di Orientamento presso il Pala Congressi in via Largo Firenze1. L'incontro è rivolto ai giovani che cercano lavoro, agli indecisi su cosa fare dopo le superiori ed è la strada scelta dagli Its (Istituti tecnici superiori) dell’Emilia-Romagna per presentarsi agli studenti delle ultime classi delle scuole medie superiori. La giornata prevede un format teatrale in cui, con modalità comunicativa interattiva, divertente e multimediale si evidenziano i principi orientativi post diploma, quali sono i motivi per iscriversi agli Its e le peculiarità di questo percorso di specializzazione.

Gli Its sono una forma molto giovane di formazione e per questa ragione hanno scelto di utilizzare un modo nuovo per presentarsi a ragazze e ragazzi che si trovano di fronte alla scelta forse più difficile della loro vita. Tutti i giovani vorrebbero essere attori protagonisti sul palcoscenico della vita e, quindi, quale strumento migliore di una lezione spettacolo per farli salire dalla platea sul palcoscenico? Trovare la scuola giusta è spesso difficile quanto trovare il lavoro giusto. Anche perché è dalla formazione che nascono le migliori opportunità di

impiego e di valorizzazione delle capacità individuali. Di fronte alle scelte molte volte i ragazzi si sentono impreparati, si affidano agli amici o ascoltano il passaparola, spesso un fiume di luoghi comuni. In questo incontro gli attori mostrano le trappole, i fattori e le dinamiche della scelta, i pregiudizi, le bufale e i falsi miti. I ragazzi saranno protagonisti in test che metteranno in evidenza quale percezione hanno delle informazioni utili per scegliere. Vi sarà anche uno sketch musicale che spiegherà come è cambiato il mondo del lavoro dal dopoguerra ad oggi.

La lezione-spettacolo è realizzata dal Teatro Educativo, che ha iniziato martedì 30 gennaio a Piacenza e terminerà il 1 marzo a Rimini, toccando Parma (31 gennaio), Modena (7 febbraio), Bologna (20 febbraio), Ferrara (22 febbraio), Reggio Emilia (23 febbraio), Ravenna (27 febbraio) e Cesena (28 febbraio). Gli Istituti Tecnici Superiori sono una forma di istruzione che punta sulla specializzazione e sulla formazione di professionisti innovativi. Gli Its sono sette e gestiscono 19 corsi da Piacenza a Rimini; sono governati da Fondazioni, che vedono la partecipazione di istituzioni, scuole, enti di formazione, università e, soprattutto, di imprese. Tutti i ragazzi effettuano lunghi stage

aziendali e otto su dieci trovano lavoro entro un anno, di solito molto prima. Introdurranno i lavori Agostina Melucci, dirigente dell'Ufficio

Scolastico di Ravenna e Lilia Pellizzari, direttore del Corso Its di Ravenna.