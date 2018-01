Costituzione e articolo 81: la Cgil organizza due incontri pubblici

La Cgil di Ravenna, Libertà e Giustizia circolo di Ravenna, i Comitati in difesa della Costituzione e il Coordinamento per la Democrazia costituzionale della provincia di Ravenna si sono dati un appuntamento di studi e discussione da condividere con la cittadinanza, con la collaborazione di autorevoli studiosi: Guido Ortona, Carlo Galli, Gaetano Azzariti. Sindacalisti, attivisti dei comitati impegnati in questi anni per la conoscenza e la difesa della Costituzione, accanto a cittadini attenti alle grandi e difficili questioni del nostro tempo, si ritroveranno in un seminario-convegno in due sessioni - venerdì 2 e sabato 3 febbraio - per affrontare le seguenti domande: quali ragioni portarono padri e madri Costituenti a scrivere l’art. 81? Per quali ragioni nel 2013 l’art. 81 fu cambiato? E’ stata l’Europa che ha imposto questo cambiamento? Ma il cosiddetto fiscal compact è costituzionale? Informazione, studio, cultura, impegno civile: la migliore medicina - qualunque sia la nostra collocazione nella società - per affrontare i tempi difficili che stiamo vivendo.

Il primo incontro prende il titolo “Aspetti economici dell’articolo 81 della Costituzione” ed è in programma venerdì 2 febbraio alle 15 alla Sala Samaritani della Camera del lavoro di Ravenna in via Matteucci. Si discuterà del tema con Guido Ortona del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale Sabato 3 febbraio è invece in programma l’incontro “La colpa del debito. Articolo 81 della Costituzione e Europa” alle ore 9,30 nella sala Spadolini della Biblioteca Oriani di via Corrado Ricci. Discuteranno dell’argomento Carlo Galli dell’Università di Bologna, e Gaetano Azzariti dell’Università La Sapienza di Roma e presidente dell’associazione “Salviamo la Costituzione: aggiornarla non demolirla”.