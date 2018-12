Cotignola, approvato il bilancio di previsione: nel 2019 investimenti per oltre 3 milioni di euro

Il Consiglio comunale di Cotignola ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021. I principali investimenti del 2019 riguarderanno la viabilità con la riqualificazione di strade, marciapiedi e parcheggi per un importo complessivo di 1.120.000 euro, gli impianti sportivi con l’intervento relativo agli spogliatoi dell’area sportiva “Angelo Dalmonte” per un totale di 362mila euro, la sostituzione degli infissi della scuola primaria di Cotignola che comporterà una spesa di 310mila euro, lavori di consolidamento delle scuole medie (200mila euro) e di adeguamento simico della scuola primaria di Barbiano (500mila euro), nonché interventi relativi al museo civico “Luigi Varoli” (primo stralcio, 290mila euro), pubblica illuminazione (120mila euro) e riqualificazione di parchi e aree urbane (440mila euro).

“Continua lo sforzo di questa Amministrazione per la qualificazione del patrimonio pubblico - sottolinea il sindaco Luca Piovaccari - Si tratta di investimenti in grado di incidere in modo significativo sulla qualità della vita delle nostre comunità perché hanno a che fare con la mobilità, con la funzionalità e la sicurezza delle nostre scuole, con lo sviluppo di spazi per l’arte e la cultura, con la tutela e la valorizzazione dell’ambiente”. Le tariffe dei servizi a domanda individuale (per esempio mensa scolastica, trasporto scolastico, scuole dell’infanzia) sono state tutte confermate, con in più l’introduzione di alcune specifiche scontistiche per i redditi più bassi, per le famiglie che hanno più figli iscritti alle scuole.

“L’ultimo bilancio di questo mandato conferma la coerenza della nostra azione rispetto agli impegni contenuti nel programma elettorale con il quale ci siamo presentati agli elettori nel 2014 - conclude il sindaco -. La gran parte di quegli impegni sono stati rispettati, mentre per altri abbiamo creato le condizioni ottimali affinché possano essere realizzati nei prossimi mesi”.