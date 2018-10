Cotignola e Barbiano celebrano i propri Caduti con tanti eventi

Domenica 4 novembre Cotignola e Barbiano celebrano la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate con la commemorazione dei propri caduti. Il ritrovo è alle 9.45 in piazza Vittorio Emanuele II a Cotignola per la formazione del corteo diretto verso la chiesa del Pio Suffragio, dove ci sarà la deposizione delle corone al lapidario; in seguito, insieme agli alunni della scuola elementare “Angeli del Senio”, ci sarà la deposizione di una corona al monumento ai caduti di tutte le guerre. Alle 10.30 ci sarà infine la deposizione di una corona presso il monumento dei caduti di Barbiano, situato nel parco di via Antica Pieve. Le cerimonie sono aperte a tutta la cittadinanza.