Cotignola, lavori di manutenzione: chiudono i tre sottopassi dell'A14bis

Sino al 6 marzo 2020, per lavori di manutenzione ordinaria del manto stradale dei tre sottopassi comunali all’autostrada A14bis in territorio di Barbiano, è disposto attraverso ordinanza della Polizia Locale della Bassa Romagna numero 560/2019, il divieto di transito nei tre sottopassi di Via Celletta, Via Vecchia Corriera e Via Cà Vecchia e il divieto di transito, eccetto residenti, nelle strade: Via Celletta da Via Corriera da SP7, Via Vecchia Corriera da Via Corriera SP7, Via Cà Vecchia da Via Gaggio e Via Cà Vecchia da Via Corriera SP7. Saranno eseguite la fresatura del piano di posa e successiva stesura di pavimentazione in conglomerato bituminoso d’usura.