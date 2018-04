Cotignola, per lo stadio Dalmonte nuova luce e tribuna rinnovata

Sono stati ultimati i lavori di posa in opera dell’impianto di illuminazione del campo principale e della nuova copertura della tribuna dell’area sportiva “Angelo Dalmonte” di via Cenacchio a Cotignola. I lavori, terminati nei giorni scorsi, consentiranno alla società concessionaria dell’impianto lo svolgimento delle partite in notturna in occasione della quinta edizione del torneo “Città di Cotignola” che è alle porte, come da impegno assunto dall’amministrazione.

“Questo ulteriore cospicuo investimento di 130mila euro complessivi è finanziato interamente dal Comune di Cotignola ed è finalizzato alla razionalizzazione e alla flessibilità di utilizzo dell’area, nella quale potrà essere praticata l’attività calcistica notturna - ha sottolineato il vicesindaco Pier Luca Baldini, con delega ai Lavori pubblici -. Nonostante le difficoltà dovute alla stagione invernale - continua il vicesindaco - l’obiettivo è stato portato a termine grazie alla proficua collaborazione tra l’impresa appaltatrice, la direzione lavori e la supervisione dell’ufficio tecnico comunale”.

L’impianto è costituito da quattro torri sulle quali sono installati complessivamente sedici fari di nuova generazione a basso consumo e garantirà un’illuminazione ideale per poter disputare partite in notturna sino alle categorie nazionali.

In contemporanea è stata realizzata anche la copertura della nuova tribuna principale, per un investimento di 20mila euro, e inoltre sono state realizzate opere di bonifica della vegetazione circostante, consentendo un riposizionamento dei campi di allenamento delle squadre giovanili.

Il progetto dell’area sportiva proseguirà nei prossimi mesi, con l’incarico di progettazione esecutiva per la realizzazione della nuova palazzina per il raddoppio degli spogliatoi, il cui completamento è previsto per il 2019. Tale intervento si riconduce al progetto già delineato dall’Amministrazione comunale di creare un unico polo sportivo dedicato al calcio in via Cenacchio, creando le condizioni per la realizzazione di un parco urbano attrezzato nell’area “Giannetto Vassura” di via Dante Alighieri.