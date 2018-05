A Cotignola si amplia il servizio di accompagnamento per anziani e disabili. Dal 2018 infatti, il servizio non sarà più limitato ai trasporti ai servizi sociosanitari, ma è esteso anche alle attività di socializzazione promosse dalle associazioni coinvolte. Le attività di accompagnamento e trasporto sociale sono svolte da Auser e Unitalsi per conto del Comune di Cotignola, attraverso l’impiego di volontari prevalentemente residenti nel comune di Cotignola. Il trasporto viene effettuato con un Fiat Doblò di proprietà del Comune di Cotignola. La scelta di ampliare il servizio, compatibilmente con le norme di utilizzo dei mezzi pubblici, è stata fatta dall’amministrazione comunale per facilitare l’inclusione sociale delle fasce più deboli. Per informazioni sul calendario delle attività contattare il numero 345 4904771 (Paola) il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.