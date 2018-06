Cotignola, siglato un accordo per sostenere la cultura: "Una sinergia che si consolida"

È stato stretto un accordo di collaborazione tra Comune di Cotignola e Gruppo Cofra di Faenza, per promuovere le attività culturali sul territorio. L’azienda infatti riconoscerà lo 0,10% delle vendite lorde del punto vendita Conad di Cotignola, dal 1 giugno al 31 dicembre 2018, al Comune di Cotignola, che impiegherà queste risorse sia nelle iniziative che riguardano i giovani come “Saluti da Cotignyork", sia negli eventi culturali come la rassegna di arte contemporanea “Selvatico”. Considerando lo storico degli incassi, presumibilmente l’importo sarà di circa tremila euro.

“Cotignola è una realtà viva e con questo accordo penso che abbiamo dimostrato la nostra vicinanza al territorio su cui operiamo”, ha dichiarato Celso Reali, presidente di Cofra. “Già nel 2017 il Gruppo Cofra ha sostenuto alcuni nostri eventi - aggiunge l’assessore alla Cultura Federico Settembrini - e questa collaborazione è risultata per entrambe le parti gradevole ed efficace; è quindi nata una sinergia che si consolida con questa nuova forma di supporto”.