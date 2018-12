Crald Ausl premia gli studenti 'eccellenti' con borse di studio

Sabato 15 dicembre, presso i locali del Crald dell’Ospedale Civile di Ravenna, si è tenuta la prima edizione di consegna delle borse di studio per i figli dei soci Crald Ausl di Ravenna–ambito territoriale di Ravenna, che si sono distinti nello studio. In particolare, sono stati premiati gli studenti che hanno superato con il massimo dei voti gli esami di Stato, nelle Scuole Medie inferiori e di maturità nelle Scuole Medie Superiori nell’anno scolastico 2017/2018. La cerimonia di consegna delle borse di studio si è svolta alla presenza del Consiglio Direttivo del Crald e della Direzione Sanitaria dell’Ospedale cittadino, in rappresentanza dell’Azienda USL Romagna. Gli studenti che si sono contraddistinti nello studio, premiati dal Presidente Crald Flavio Pironi, sono Alpi Alessandro, Balzani Caterina, Buranti Simone, Danesi Chiara, Fazio Alice, Miserocchi Anna, Passari Matilda, Petrucci Carlotta, Petrucci Lorenzo, Salvatorelli Sofia e Sartori Francesca.