Criminalità, a Ravenna per il Governo è "molto elevata": in arrivo nuove telecamere

Il Comune di Ravenna potrà beneficiare di un contributo del Ministero dell’Interno di 373.000 euro per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza in città. La graduatoria finale, pubblicata mercoledì del Bando del Ministero dell’Interno, colloca infatti il Comune di Ravenna al 118esimo posto sui 428 Comuni ammessi al contributo, con un cofinanziamento al 50% del valore dell’investimento previsto, indicato in 746.000 euro complessivi.

"Ciò è stato possibile grazie all’azione di stimolo e di pressing della lista civica La Pigna sul sindaco de Pascale - spiega la capogruppo Veronic Verlicchi - Ancora una volta il Ministro Salvini ha dimostrato grande attenzione per il tema della sicurezza, accelerando la procedura di assegnazione e ripartizione dei fondi di cui ora anche Ravenna potrà beneficiare. Nei mesi precedenti la scadenza del bando, abbiamo pungolato la Giunta affinché si affrettasse a presentare la candidatura di Ravenna. Il vicesindaco si era detto convinto che il nostro Comune non presentasse le caratteristiche richieste dal Ministero per accedere al cofinanziamento. Sotto insistente pressione il sindaco, il sindaco ha finalmente sottoscritto il Patto per la sicurezza urbana, passaggio fondamentale per poter poi presentare la domanda al Ministero. La graduatoria finale del Ministero dell’Interno dà ragione alle nostre preoccupazioni e attesta, per il Comune di Ravenna, un elevato e preoccupante indice di delittuosità, addirittura più alto di quello provinciale (5704,87 contro 4852,92) e un’incidenza di criminalizzazione classificata come “molto elevata”. In virtù del contributo appena assegnato dal Ministero dell’Interno, chiedo al sindaco di procedere al più presto alla realizzazione del progetto per installare le telecamere nel nostro Comune. E dal momento che con questo cofinanziamento il Comune di Ravenna risparmia oltre 370.000 euro dei circa 700.000 preventivati, ci aspettiamo che li impieghi per installare le telecamere anche nei lidi, nel forese e nelle zone artigianali, vergognosamente esclusi dal progetto comunale".