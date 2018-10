Criminalità, Ravenna in 'top ten' per furti in negozio e abitazione: aumentano i tentati omicidi

Milano al primo posto per numero di delitti denunciati nel 2017, oltre 7.200 ogni 100mila abitanti. E' quanto emerge dall'Indice di criminalità, l'elaborazione del Sole Ore sui dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno. Ravenna si trova al 16esimo posto (su 106 province) con 18.351 denunce (4.689 ogni 100mila abitanti, in calo del 3% rispetto allo scorso anno). Aumentano notevolmente, invece, i reati che comprendono omicidi volontari, tentati omicidi e infanticidi: ben 14 durante l'anno, con un aumento del 250% (19esima posizione). Posto alto in classifica per quanto riguarda il numero di furti: sono stati 10.197, comunque in diminuzione dell'8%, e riguardano soprattutto i furti in abitazione e nei negozi - Ravenna è al nono posto in entrambe le classifiche. 1.315 gli altri delitti, in calo del 4%: in particolare si tratta soprattutto di truffe e frodi informatiche (35esimo posto), ma anche rapine (20esimo posto) ed estorsioni (71esimo posto), oltre all'usura (22esimo posto), all'associazione di tipo mafioso (36esimo posto) o per delinquere (86esimo posto) e al riciclaggio e impiego di denaro (14esimo posto).

"Cambia il volto della criminalità in Italia - sottolinea il quotidiano - Il ladro 'vecchio stampo' lascia il posto al truffatore di nuova generazione. E mentre si conferma, di anno in anno, la contrazione di omicidi, furti e rapine, crescono in parallelo i reati a sfondo sessuale, i fenomeni di spaccio e gli incendi sul territorio". Gli omicidi registrano infatti un calo dell'8%, insieme alle rapine che scendono del 7%, ai furti che calano del 6% e alle estorsioni che diminuiscono dell'11%. Aumentano del 15% le violenze sessuali e del 29% gli incendi. Crescono anche i reati legati agli stupefacenti (+10%), alle truffe e frodi informatiche (+8%) e riciclaggio e impiego di denaro (+8%).