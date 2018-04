L'ultimo saluto al 'leone': fissati i funerali di Cristian Moschini

Gli amici di Cristian Moschini, tragicamente deceduto giovedì pomeriggio in un incidente stradale su via Trieste, potranno dare l'ultimo saluto al 'leone' lunedì 30 aprile, a partire dalle 10, nella camera mortuaria. Dopo il funerale, il corpo di Cristian verrà cremato. La famiglia ha chiesto che non vengano fatti omaggi floreali, ma donazioni all'associazione ravennate Letizia Onlus, dove Cristian aveva prestato attività come volontario.