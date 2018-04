Un nastro nero sulla canotta per ricordare la mascotte Cristian: "Ciao Leone"

Il mondo del basket ravennate è in lutto per la morte di Cristian Moschini, il 47enne che giovedì sera ha perso la vita in un tragico incidente su via Trieste. Cristian, infatti, indossava spesso i panni della mascotte leonina 'LeoSì' durante le partite casalinghe della squadra ravennate dell'Orasì. "Un gravissimo lutto ha colpito la grande famiglia del Basket Ravenna - commenta il presidente della Piero Manetti Basket Roberto Vianello - Cristian, marito della nostra Michela, padre del caro Filippo e grandissimo tifoso è mancato a seguito di un grave incidente stradale. Non esistono parole per esprimere il dolore che ha colpito tutti noi, possiamo solo dire ai cari Michela e Filippo: coraggio, siamo tutti con voi".

E proprio la pagina Facebook dei leoni bizantini, venerdì mattina, ha modificato l'immagine del profilo impostandola in bianco e nero, in segno di lutto . "Cristian era uno della famiglia a tutti i livelli, quindi è giusto che anche il settore Giovanile del Basket Ravenna lo ricordi in ogni modo possibile", spiega il responsabile del settore giovanile Maurizio Massari, che ha annunciato cinque giorni di avvenimenti agonistici nei quali le rappresentative giallorosse ricorderanno in tutte le categorie Cristian indossando un cinturino nero sulla spalla sinistra della canotta. Prima di tutte le gare casalinghe, inoltre, verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare il ‘Leone’ giallorosso.

